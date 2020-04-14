Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 30% туристических объектов

Однако основные туристические локации не пострадали

Пожар в Чернобыльской зоне Фото из открытых источников

В результате масштабных пожаров в Чернобыльской зоне было уничтожено 30% объектов, которые показывали туристам во время туров до ЧАЭС. Об этом заявил директор агентства "Чернобыль-тур" Ярослав Емельяненко в эфире hromadske.

"Больше чем 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха… Утрачены полностью очень много сел полесских… Потерянны даже некоторые металлические локации", - сказал он и отметил, что пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

По словам Емельяненко, будут проводить переговоры с администрацией, часть локаций попытаются определенным образом воспроизвести, возможно, даже с использованием современных технологий, в частности дополненной реальности. Это позволит показать людям, которые приезжают, по крайней мере, что здесь было.

Вместе с тем, директор агентства уточнил, что основные туристические локации не пострадали: "Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2, военный, где расположена радиолокационная станция… Город Припять, в нем буквально по грани прошел огонь".

Напомним, в Министерстве внутренних дел заговорили о ужесточение ответственности для "сталкеров", которые проникают в Чернобыльскую зону за экстремальными впечатлениями.