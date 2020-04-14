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Пожары в Чернобыле охватили десятую часть Зоны отчуждения

Животные почувствовали опасность и мигрировали

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Национальная полиция Киевской области

Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения прошел за 10% ее территории. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов Екатерина Павлова, которая ранее временно исполняла председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, сообщает Укринформ

По ее словам, животные в Зоне отчуждения спаслись, ведь мигрировали на те участки леса, куда огонь не добрался. 

"В отношении животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. То есть, сейчас прошло огнем примерно 10% Зоны отчуждения, у животных есть где спрятаться", - отметила Павлова.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров назначил нового главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения им стал Сергей Калашник. 

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