Пожары в Луганской области: Один из очагов удалось потушить

Пожара в Луганской области ГСНС

Жители села Смоляниново отказались переселиться из сгоревших домов

В Луганской области удалось полностью ликвидировать один из очагов пожара - в селе Смоляниново под Северодонецком. Об этом заявил председатель сельсовета Руслан Лысаков, сообщает "РБК-Украина".

"В пределах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели погашены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде все его ликвидировали. А за пределами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть", - рассказал Лысаков.

Кроме этого, он уточнил, что в самом селе от огня пострадали 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 - частично.

"По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка. Их скорая помощь эвакуировала в больницу с дымовым отравлением", - отметил председатель сельсовета и добавил, что во время активной фазы пожара в медучреждения эвакуировали 29 детей и 12 взрослых, но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, или к родственникам.

Также Лысаков уточнил, что большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них помещение амбулатории.

"Люди поехали домой или к родственникам. Это не означает, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился", - сказал он.

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Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могут тушить огонь, поскольку НВФ не гарантируют безопасность неба.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим в результате масштабных пожаров.

Также в Луганскую область срочно вылетели министр МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Данилов.

Впоследствии стало известно, что правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог.

Позже Национальная полиция Украины заявила, что рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области - попадание снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.

В среду, 8 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона получила гарантии режима безопасности при ликвидации пожаров в Луганской области.