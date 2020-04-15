Пожар в Зоне отчуждения: Открытого огня нет, только тлеют пеньки

Фото: ГСЧС Украины

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы

По состоянию на 7:00, 15 апреля в Зоне отчуждения открытого огня нет, только тлеют пеньки. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00, 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для противодействия пожара и борьбы с его последствиями в Зоне отчуждения, был привлечен 521 спасатель и 124 единицы техники.

В пресс-службе также подчеркнули, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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