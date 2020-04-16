Пожар в Зоне отчуждения: Открытого огня нет, спасатели осуществляют поливку и тушение тлеющих пней

Ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения фото - ГСЧС

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы

По состоянию на 7:00, 16 апреля в зоне отчуждения нет открытого огня, спасатели осуществляют поливку и тушения тлеющих пней. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"По состоянию на 7:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется поливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в очагах Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для противодействия пожару и борьбы с его последствиями в Зоне отчуждения, были привлечены 530 спасателей и 103 единицы техники.

В пресс-службе также подчеркнули, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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Напомним, Минздрав рекомендует оставаться дома утром, когда наблюдается самая высокая концентрация частиц горения в воздухе после пожаров в Чернобыле.