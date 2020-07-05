Пожар в Новой Каховке: Часть жильцов дома отселят
Жителям пострадавших квартир окажут необходимую помощь
Жителей квартир, которые повреждены в результате пожара в многоэтажке Новой Каховки, отселят. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в Facebook.
Как известно, в воскресенье примерно в 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке на улице Букина, 20. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, также рассматривается версия умышленного поджога.
По словам председателя ОГА, в этот день во время заседания штаба будет принято решение относительно срочного отселения семей, чьи квартиры пострадали от огня. Кроме этого, жителям квартир областные власти пообещали оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.
Сегодня около 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в п'ятиповерхівці по улице Букина, 20.
по Состоянию на 16:30...Опубликовано Yuriy Husyev Воскресенье, 5 июля 2020 г.
Напомним, 5 июля, в городе Новая Каховка Херсонской области вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного здания. Огонь быстро перекинулся на крышу и начал распространяться по периметру дома. В связи с этим всех жителей многоэтажки эвакуировали, пострадавших нет.