Пожар в Харькове: Врач рассказал о состоянии здоровья выживших

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Состояние всех людей характеризуют как средней тяжести

После пожара в доме престарелых в Харькове один пострадавший попал в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи, еще четверо находятся в токсикологическом отделении. Об этом рассказал заведующий ожогового отделения, заслуженный врач Украины Аслан Цогоев, сообщает Укринформ.

"В ожоговое отделение доставили мужчину 1955 года рождения, у него 15% ожогов тела. Состояние средней тяжести", - рассказал врач.

Он также добавил, что еще четверо пострадавших от пожара сначала были также доставлены в больницу скорой помощи, позже их перевезли в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.

"Они отравились угарным газом. Состояние средней тяжести", - добавил медик.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти - они госпитализированы.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.