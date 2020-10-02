Пожар в Луганской области: Спасателям удалось локализовать один из очагов

Пожары в Луганской области ГСЧС

Общая локализованная площадь составляет 2 600 гектаров

Спасатели сумели локализовать один из очагов пожара в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 локализован очаг пожара вблизи населенных пунктов Муратово, Капитаново и Трехизбенка в Луганской области.

Общая локализованная площадь составляет 2 600 гектаров.

Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщали, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Вчера, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

По последним данным, в результате пожаров погибли 9 человек и 17 человек пострадали. Сейчас продолжается тушение пожара и установление причин возгорания.

Добавим, во время лесных пожаров в Луганской области огонь распространился на более 19 тыс. га территории в 8 очагах.