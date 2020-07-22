Пожар в Луганской области: Спасатели обустроили минерализованную полосу

Пожар на территории Трьохизбенского лесничества ГСЧС

Для борьбы с пожаром привлечено 87 человек и 20 единиц техники

Для недопущения распространения пожара на населенный пункт в Луганской области спасатели обустроили минерализованную полосу. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Для недопущения распространения пожара на населенный пункт по периметру с. Лопаскино устроено минерализованную полосу. Через областную государственную администрацию проведено оповещение главы Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения с. Лопаскино (33 жителя)", - говорится в сообщении.

В настоящее время для борьбы с пожаром привлечено 87 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС Украины 76 человек и 17 единиц техники.

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Напомним, сегодня, 22 июля, в Луганской области в результате обстрела вблизи населенного пункта Лопаскино Новоайдарского района загорелся лес. Как отмечается, пожар произошел на территории Трехизбенского лесничества. В частности, огнем охватило сухую траву и молодой лес.

Это не первый случай лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области. Недавно, 6 июля, огонь вспыхнул на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возле села Осколоновка.

Позже пламя начало распространяться и уничтожило десятки жилых домов, еще ряд зданий были повреждены. Кроме этого, пожары унесли жизни нескольких человек.