Пожар на Луганщине: Следствие рассматривает четыре основные версии

Пожар в Луганской области ГСЧС

Всего начато 7 уголовных производств по факту пожаров

По состоянию на вечер, 1 октября, следствие рассматривает четыре основные версии возникновение масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В частности, следствие считает основными версиями: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Всего начато 7 уголовных производств по факту пожаров. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, вчера, 30 сентября, в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

Также в связи с пожаром на Луганщине временно приостановил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, огонь распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.