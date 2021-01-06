Поздравление с Рождеством Христовым от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко поздравляют житель Украины с Рождеством Христовым. Текст соответствующего поздравления обнародован на сайте политсилы.
Приводим его дословно:
Дорогие украинцы!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Последние дни Рождественского поста – это время ожидания чуда, праздника обновления, который из года в год напоминает нам о победе радости над невзгодами.
Чудо Рождества Христова обращает нас к ценностям добра и любви к ближнему. Именно православные традиции веками служили укреплению духовных устоев и сплочению украинского народа, помогали сохранять мир и благополучие.
Пусть и сегодня этот поистине великий праздник поможет каждому украинцу найти свою дорогу к Богу, укрепит веру в будущее и принесет мир в наши дома и сердца.
С Рождеством Христовым!
Виктор Медведчук и Оксана Марченко