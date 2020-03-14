Появился полный список пунктов пропуска, которые прекратят работу из-за COVID-19

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С 16 марта Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска

В субботу вечером, 14 марта, Кабинет министров Украины принял изменения относительно функционирования пропускных пунктов на границе Украины. Полный список пунктов, которые останавливают свою работу через коронавирус опубликовал глава таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

Как отмечается, с 00 час. 00 мин. 16 марта (понедельник) Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде других пунктов приостанавливается пешеходное сообщение.

Таким образом, украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом.

Напомним, со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. На территорию страны можно будет заехать только на собственном автомобиле.