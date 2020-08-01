Появилось видео ликвидации "полтавского террориста" Скрипника

Романа Скрипника ликвидировали ночью возле поселка Опошня Нацполиция

В мужчину сначала попал снайпер, после чего его тело разорвало гранатой

В субботу ночью, 1 августа, спецназ КОРД ликвидировал "полтавского террориста" Романа Скрипника в ходе проведения спецоперации "Гром". Видео по задержанию злоумышленника в Опишне обнародовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как видно на видеозаписи, Скрипник держит капитана полиции Гуму вблизи здания. Через некоторое время у злоумышленника попадает снайпер Корда, сразу после этого правоохранитель-заложник отталкивает тело мужчины и начинает бежать.

В это время коллеги кричат капитану: "Беги! Падай!". Через несколько секунд происходит взрыв гранаты, тело Романа Скрипника разрывает на части.

Напомним, 23 июля в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.

В результате переговоров правоохранители предложили ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Роман Скрипник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал.

Через некоторое время "полтавский террорист" отпустил заложника. и скрылся в лесу в Решетиловском районе.

Примерно через неделю мужчину нашли в одном из нежилых домов Полтавской области и ликвидировали выстрелом КОРД. Заметим, спецоперация по ликвидации была введена из-за того, что злоумышленник снова взял в заложники полицейского и угрожал взорвать и себя, и его.