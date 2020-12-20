Повышение, индексация и перерасчет: как будут меняться пенсии в 2021 году

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Пенсионные выплаты будут расти в несколько этапов

В Украине в 2021 году пенсии будут расти за счет повышения, индексации и перерасчетов. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов.

По словам Лазебной, в следующем году запланированы такие мероприятия по пенсионным выплатам:

повышение для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж работы;

индексация;

повышение для работающих пенсионеров;

повышение для людей старше 75 лет;

два перерасчета минимальных выплат.

Министр отметила, что программа повышения пенсий в следующем году будет проходить в несколько этапов.

"Первое – в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата возрастает на 400 грн – сейчас 2000 грн, будет 2400. Потом у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический перерасчет в апреле. В июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн", – высказалась Лазебная.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины одобрил решение, которым предусматривается упрощение процесса выплаты пенсий и денежной помощи. Согласно документу, деньги на счета получателей будет зачислять непосредственно Пенсионный фонд.