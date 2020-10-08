Повторное заражение COVID-19 является больше исключением, чем правилом, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По его словам, сейчас массовых повторных инфицирований не зафиксировано

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование коронавирусом COVID-19 - это больше исключение, чем правило. Об этом он рассказал во время брифинга в Черновицкой области, сообщает РБК-Украина.

"Относительно повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи случаются в мире, но еще заявления ВОЗ относительно того, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключение из правил, которые рассматриваются и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что сейчас известно об антителах, которые после переноса болезни сохраняются в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

"Массовых повторных инфицирований в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где - то 3-4", - отметил Ляшко.

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Кроме этого, он уточнил, что в настоящее время ученые проверяют, необходима ли людям, которые переболели COVID-19, иммунопрофилактика, то есть "будет ли у них достаточный иммунитет, или им также нужно будет делать вакцинацию".

Напомним, недавно в Черновицкой области заявили, что около 20 жителей региона повторно инфицировались коронавирусом COVID-19.