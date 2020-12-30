Повторное инфицирование коронавирусом может быть намного тяжелее, чем первое, – главный санитарный врач

Виктор Ляшко Новое время

Виктор Ляшко отметил, что есть исследования, которые показывают – чем большую дозу вируса получил человек, тем тяжелее заболевание

В Украине фиксируют повторное инфицирование коронавирусом, и иногда случаи повторного инфицирования бывают намного тяжелее, чем первый случай болезни.

Об этом в эксклюзивном интервью в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач сообщил, что сейчас фиксируются повторные случаи инфицирования коронавирусом.

"Иногда случаи повторного инфицирования бывают намного тяжелее, чем первый случай болезни", – сказал он.

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Виктор Ляшко продолжил: "Есть исследования, которые показывают – чем дольше мы были в контакте с больным коронавирусной болезнью, то есть получили большую инфицирующую дозу вируса, тем тяжелее заболевание".

Главный санитарный врач добавил, что вакцинация от туберкулеза не защищает от инфицирования коронавирусом COVID-19. Также он подчеркнул, что независимо от группы крови, защищаться от коронавируса нужно всем, ведь на сегодня нет доказательной базы относительно того, что люди с определенной группой крови больше или меньше инфицируются COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 30 декабря в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7986 человек. Накануне заболели 272 ребенка и 453 медработника, 243 человека скончались, в больницы доставили 2925 человек.

Как сообщали, эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейман считает, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью.