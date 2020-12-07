Поведение Минздрава во время эпидемии похоже на странные, ничем не подтвержденные эксперименты, – Бондаренко

Елена Бондаренко Скриншот видео

Самый важный момент - у господина Степанова с весны было целых 8 месяцев, за которые он не подготовился к борьбе с COVID-19

Тактика поведения Министерства здравоохранения во время эпидемии коронавируса похожа на странные эксперименты, которые ничем не подтверждены и не имеют никакой логики.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов Елена Бондаренко.

"Тактика поведения Министерства здравоохранения во время эпидемии похожа на странные эксперименты, которые ничем не подтверждены и не имеют никакой логики. Вот сначала нас жестко закрыли, вплоть до того, что в парках не разрешали гулять ради психологического эффекта, потом у нас было летнее послабление, потом карантин выходного дня, а теперь после нового года у нас снова должен быть жесткий карантин. То есть это этакое беспредметное, нецелевое и совсем нелогичное шатание", – отметила Елена Бондаренко.

Она убеждена, что такая ситуация в Украине исключительно из-за того, что ни министр здравоохранения, ни его заместители не знают, что нужно делать и какие решения будут действенными в борьбе с коронавирусом.

"И самый важный момент это то, что у господина Степанова с весны было целых 8 месяцев. За 8 месяцев можно было бы подготовиться. Но тут даже стыдно говорить о второй волне. У нас не было ни плата, ни падения, мы постоянно смотрели по нарастанию, как у нас повышается количество тех, кто заболел. То есть все прогнозы оказались неверными. Все, что говорил Ляшко, до этого говорила Скалецкая, Степанов, ничего не сбылось. Это говорит о том, что все данные берутся с потолка", – прокомментировала Елена Бондаренко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что "карантин выходного дня" и штрафы поспособствовали снижению количества новых случаев коронавирус в Украине.

Взамен врачи объясняют, что уменьшение статистики заболеваемости на коронавирус за последние сутки связано с уменьшением количества проведенных тестов.

Добавим, по состоянию на утро 7 декабря в Украине лабораторно подтверждено 821 947 случаев коронавирус COVID-19. За последние сутки зафиксировали 8641 новый случай заражения, выздоровели 5123 пациенты, а жертвами болезни стали 145 человек.