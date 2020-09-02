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Потеря вкуса и обоняния почти сразу указывают на COVID-19, – Ляшко

По словам санврача, такие симптомы не характерны для других инфекционных болезней

Виктор Ляшко

 УНИАН

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что потеря ощущения вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирусную болезнь. Об этом чиновник сообщил во время брифинга.

По словам санврача, такие симптомы не характерны для других инфекционных болезней. Кроме того, он отметил, что ВОЗ на основе проведенного анализа всех случаев COVID-19 сделала рейтинг симптомов, и разместила их в определенной ступени. 

В частности, чаще всего больные коронавирусом жалуются на лихорадку, кашель и слабость. "Первое — это лихорадка, она встречается у 88% всех больных коронавирусом. Сухой кашель у 67%, слабость у 38%, осложнения дыхания у 18%, боль в горле у 13%, головная боль у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота от 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", – сообщил Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 2 сентября в Украине лабораторно подтверждено 125 798 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2495 новых случаев, 1015 пациентов побороли болезнь, а 51 человек умер. Всего с начала пандемии в Украине 2656 человек умерли от COVID-19, а 58 817 человек выздоровели.

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