Потепление до +11 и дождь со снегом: Прогноз погоды на "католическое" Рождество

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Сегодня на всей территории Украины ожидаются осадки

Сегодня, 25 декабря, на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2...+11 градусов, а вот ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, сегодня во всех западных, южных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются осадки в виде дождя. Во всех остальных областях ожидается мокрый снег.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7 градусов, а ночью от +1 до +5 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров будут показывать днем +2...+6, а ночью -1...+4 градусов.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -2 до +11 градусов, а ночью она будет в пределах -11...+6.

Киев и область сегодня укроют дожди. Температура воздуха днем составит от +2 до +6, а ночью от -1 до +4.

На полуострове Крым в пятницу также ожидается мокрый снег ночью, а днем дождь. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла днем.

Укргидрометцентр

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