Потап, Тина Кароль и Маша Ефросинина: Накануне Дня Конституции Зеленский раздал награды деятелям культуры, науки и спорта

Потап стал заслуженным артистом, а Тина Кароль и Ирина Билык получили ордена

Владимир Зеленский Telegram Офиса президента

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ №254/2020, которым назначил награды ряду лиц за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, наградили деятелей спорта: вице-президента Национального олимпийского комитета Украины Валерия Борзова (орден князя Ярослава Мудрого ІV степени), главного тренера штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному Светлану Саидову (орден княгини Ольги ІІ степени), старшего тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

Кроме этого, свои награды получили немало представителей сферы культуры:

солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета – ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко" Елена Филипьева (оба награждены орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени),

генеральный директор – художественный руководитель театрально-зрелищного заведения культуры "Киевский академический театр оперетты Богдан Струтинский (орден "За заслуги" І степени),

директор – художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус (орден "За заслуги" III степени),

директор – художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский (орден "За заслуги" III степени).

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В частности, в списке можно увидеть немало представителей сферы шоу-бизнеса:

телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (орден "За заслуги" III степени),

певица и артистка Ирина Билык (орденом княгини Ольги ІІІ степени),

певица и артистка Тина Кароль (орденом княгини Ольги ІІІ степени),

артист театра и кино Олег Филимонов (звание "Народный артист Украины"),

певец и композитор Арсен Мирзоян (звание "Заслуженный артист Украины"),

певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"),

режиссер, сценарист Нариман Алиев (звание "Заслуженный деятель искусств Украины"),

режиссер Антонио Лукич (звание "Заслуженный деятель искусств Украины").

Как отмечается, награды от президента получили и представители сферы СМИ:

генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени),

ведущая Алла Мазур (орден княгини Ольги ІІ степени),

главный продюсер "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" І степени, посмертно).

Также удостоены государственных наград председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Собратья объединенные" Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров повысить в Украине уровень минимальной заработной платы.