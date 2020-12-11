Потап назвал самую дорогую покупку в жизни и рассказал, как относится к деньгам

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (сценическое имя Потап) Фото из открытых источников

Шоумен любит деньги, но не фанатеет от дорогостоящих подарков

Известный отечественный певец и продюсер Алексей Потапенко (сценическое имя - Потап) рассказал о своем отношении к материальному обеспечению. Об этом говорилось в программе "Зе Интервьюер" с ведущим Анатолием Анатольевичем.

"Деньги для меня инструмент. Да, я люблю деньги. Очень. Я люблю все, что за них можно купить", - признался артист.

По его словам, больше всего гордится самым значительным своим вкладом – построенным собственным домом. "Я построил дом здесь, для нашей семьи. Дом - это дорогая история, мы не сразу его купили, сначала был фундамент, стены, крыша", - признался шоумен.

С его слов понятно, что мужчина не является фанатом дорогих подарков, в том числе и брендовых часов. Впрочем с удовольствием носит презент от жены. Настя Каменских подарила ему часы с надписью "Я пою тебя".

Напомним, что ранее Потап извинился перед украинцам за клип "Gorit" своей подопечной Нади Доровеевой. Певица танцевала прямо над Аллеей Небесной Сотни.