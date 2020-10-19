Постепенно исчезает: В сети показали, как выглядит нынче затонувший "Титаник"

Скрин с видео

Чтобы корабль окончательно исчез, должно миновать еще два десятилетия

На затонувшем корабле "Титаник" уже сгнили верхние палубы, и уже через 20 лет он может полностью исчезнуть. Соответствующее видео показывает National Geographic.

"Вот такой вид имеет ныне "Титаник". На дне Атлантического океана его пожирают бактерии и разрушает коррозия. Верхние палубы уже сгнили. Чтобы корабль окончательно исчез, должно пройти еще два десятилетия", - говорится в сообщении.

Напомним, что" Титаник", который считали крупнейшим судном в мире, затонул в ночь на 15 апреля 1912 года, когда столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики.

Также сообщали, что австралийская компания Blue Star Line строит круизное судно, которое будет точной копией легендарного "Титаника". В первое плавание океанский лайнер отправится уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что обломки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту согласно соглашению между правительствами США и Великобритании.