Послы четырех государств ЕС передали на Донбасс гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь от Польши, Латвии, Словакии и Эстонии Штаб ООС

Латвия передала более 5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате пожара на Луганщине

Послы Польши, Латвии, Словакии и Эстонии передали гуманитарную помощь военным и врачам на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"В ходе многодневного визита на Донбасс, послы четырех республик — Польши, Латвии, Словакии и Эстонии передали гуманитарную помощь военным и врачам. Кроме участия в праздновании 6-й годовщины освобождения от российской оккупации городов Восточной Украины, представители международной делегации посетили местные больницы и военные части", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это уже 20 груз от Латвии.

"Это уже 20 груз от Латвии в качестве медицинского оборудования. Мы и впредь будем поддерживать Донбасс, пока будет нужна наша помощь. Также, мы решили начать дружбу между городами наших стран. Отныне в Попасной и Бахмуте есть города-побратимы в Латвии", – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

Также, Латвия передала более 5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате пожара на Луганщине. А в рамках борьбы с COVID-19 послы также передали 2 аппарата ИВЛ, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для поверхностей.

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Напомним, ранее в Украину прибыли 145 тонн гуманитарной помощи из Польши для борьбы с коронавирусом.