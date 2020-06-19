После трех лет заключения в Ливии украинские моряки возвращаются домой

Судно с украинцами захватили ливийские военные в апреле 2017 года

Судно "Рута", которое в 2017 году захватили ливийские военные Facebook-страница Фонда помощи морякам "Ассоль"

В пятницу, 19 июня, на родину возвращаются 14 украинских моряков с судна "Рута", которые три года находились в одной из тюрем Ливии. Об этом сообщает в Facebook Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских тюрем", - говорится в сообщении.

Также известно, что спецрейс, которым будет возвращаться экипаж судна, прибудет в Киев ориентировочно в 13:00 в пятницу, 19 июня. Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения и проведенной в прошлом месяце голодовки удовлетворительное.

Как отмечается, танкер "Рута" под украинским флагом был одним из двух судов, которые в апреле 2017 года с применением оружия захватили военно-морские силы Ливии. Местная власть арестовала украинский экипаж по обвинению в незаконной перевозке нефти. И это несмотря на то, что, согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов.

Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, однако не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи. Все моряки находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Во время заключения двое заболели гепатитом, а у еще нескольких обострились хронические болезни.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута". Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Напомним, ранее в Мексике нашли мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander.