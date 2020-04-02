live
Новости » Общество Читати новину українською

После Супрун к Илону Маску за помощью обратилось посольство Украины

фото - flickr.com

В посольстве отметили готовность сотрудничать, потому что людям в больнице нужны аппараты ИВЛ

Посольство Украины обратилось к владельцу компании Tesla Илону Маску с просьбой предоставить аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает “Голос Америки”.

“Украина - вторая по величине страна в Европе с населением почти 40 миллионов. Пандемия в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственного дыхания. Мы готовы сотрудничать”, - написало посольство.

Этот твит был размещен под заметкой Илона Маска в соцсети от 31 марта, где он пишет, что имеет “дополнительные аппараты искусственного дыхания одобрены Администрацией по продовольствию и медикаментов США”.

“Доставим в мире по регионам доставки Tesla. Устройство и доставка - бесплатно. Единственное условие, что они сразу нужны пациентам, а не будут храниться на складах”, - написал Маск.

Ранее сообщалось, что бывшая руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска отправить в Украину аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако бизнесмену посоветовали с ней не иметь дел, а вести переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Операция "Платиновая лиса": Как малоизвестная ошибка нацистов привела к проигрышу Германии во Второй мировой войне
Loading...

программы канала ZIK

Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20
Геннадий Корбан | HARD с Влащенко | 31.03.20