После Супрун к Илону Маску за помощью обратилось посольство Украины

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В посольстве отметили готовность сотрудничать, потому что людям в больнице нужны аппараты ИВЛ

Посольство Украины обратилось к владельцу компании Tesla Илону Маску с просьбой предоставить аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает “Голос Америки”.

“Украина - вторая по величине страна в Европе с населением почти 40 миллионов. Пандемия в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственного дыхания. Мы готовы сотрудничать”, - написало посольство.

Dear Elon,

Ukraine is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo! — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 1, 2020

Этот твит был размещен под заметкой Илона Маска в соцсети от 31 марта, где он пишет, что имеет “дополнительные аппараты искусственного дыхания одобрены Администрацией по продовольствию и медикаментов США”.

“Доставим в мире по регионам доставки Tesla. Устройство и доставка - бесплатно. Единственное условие, что они сразу нужны пациентам, а не будут храниться на складах”, - написал Маск.

Ранее сообщалось, что бывшая руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска отправить в Украину аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако бизнесмену посоветовали с ней не иметь дел, а вести переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.