После скандала с древесиной для IKEA на Закарпатье могут уволить сотни работников

Производство компании "ВГСМ" BBC Украина

Компания, которая поставляет древесину, является крупнейшим работодателем района и насчитывает 350 сотрудников

Компания IKEA после скандала с возможной нелегальной вырубкой древесины из Закарпатья может разорвать контракт на поставку этого сырья. В результате без работы останутся сотни работников. Об этом заявила руководитель компании-поставщика "ВГСМ" Ирина Мацепура, сообщает BBC News Украина.

По ее словам, компания, которая поставляет древесину, является крупнейшим работодателем района и насчитывает 350 сотрудников.

"IKEA может разорвать контракт, а для нас это критически важно. Они составляют 90% наших продаж. Без них мы просто закроемся, поблагодарим и уволим", - отметила Мацепура.

Кроме этого, руководитель опровергла информацию о нелегальных срубках и добавила, что древесина из Украины составляет 1 процент сырья компании. Мацепура отметила, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет.

"Незаконная рубка - это та, которая ведется без надлежащих документов и лесорубочного билета. Британские расследованы не оспаривают, что документы у нас есть. Они настаивают, что некоторые рубки не следовало назначать", - отметила она.

По ее прогнозам, вскоре может быть назначена дополнительная проверка, которая установит происхождение каждого кубометра древесины.

Напомним, недавно британская организация Earthsight, которая специализируется на экологических и социальных вопросах, обнародовала результаты расследования, согласно которым шведская компания IKEA продает в своих магазинах раскладные стулья Terje, которые изготавливают из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах.