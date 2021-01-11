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После пандемии снова встанет вопрос о закрытии учреждений здравоохранения, – Мусий

Олег Мусий Скриншот видео

Этот вопрос никуда не исчез, говорит бывший глава Минздрава

После завершения пандемии коронавируса снова встанет вопрос о закрытии больниц в Украине. Необходимо немедленно спасать ситуацию, чтобы из-за медреформы не умерло огромное количество украинцев.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва и бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Олег Мусий предостерег, что в связи с медицинской реформой в Украине снова могут вернуться к вопросу закрытия медицинских учреждений.

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"После окончания пандемии снова встанет вопрос о закрытии всех учреждений здравоохранения. Финансовые гарантии, псевдо-, что должно было быть 5% ВВП, в этом году опять 3%! Невозможно выжить половине учреждений здравоохранения. Коронавируса завтра не будет, все получат прививку. И что? И король снова будет голым", - сказал Олег Мусий.

Гость ток-шоу отметил, что необходимо немедленно спасать ситуацию для того, "чтобы не вымерло огромное количество украинцев из-за разрушения медицины, начатого Супрун, Гройсманом, Яценюком".

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Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов в сфере здравоохранения в условиях медреформы, начатой бывшим руководителем Минздрава Ульяной Супрун, а также борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщали, бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что публикует свой последний пост на Facebook и дала последний совет. Об этом Супрун 1 января написала на своей странице в соцсети.

Следует отметить, что Ульяна Супрун руководила Министерством здравоохранения с августа 2016 года. В сентябре 2019 года Кабинет министров Украины принял окончательное решение об увольнении Супрун с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

В Facebook женщина часто давала советы украинцам на тему здоровья и медицины.

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