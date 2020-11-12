После локдауна выживут единицы, но государство не хочет замечать музыкальную сферу, - Полякова

Оля Полякова Фото из открытых источников

У артистов во время карантина важная задача – сохранить коллективы, говорит певица

Государство никак не хочет замечать музыкальную сферу, а она может просто "схлопнуться", поскольку в этой сфере после локдауна выживут единицы.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявила певица Оля Полякова.

Певица прокомментировала скандал, который разгорелся после того, как она выступила в ОАЭ на одной сцене со "звездами" российского шоу-бизнеса. Оля Полякова отметила, что искусство должно быть разным, поскольку артисты, как и люди, разные.

"Другое дело, что профессиональная деятельность артистов должна быть обусловлена законодательством. Мы не должны, не нарушая законов, быть осужденными. У нас нет закона, по которому, допустим, артистам нельзя гастролировать где-то. У нас нет такого закона! У нас нет законов, что артистам нельзя общаться с артистами другой враждующей страны. То есть получается, что артисты не нарушают законов, потому что государство не отрегулировало профессиональную деятельность, государство не сказало нам, что можно, а что нельзя, и мы вынуждены работать, все время оглядываясь. Наша работа должна быть обусловлена законами, а не мнением ботов из Интернета. Мы не должны оправдываться за те действия, по которым мы не нарушаем закон. У нас слишком все политизировано, мы здесь немножечко сошли с ума, если честно, все", – сказала певица.

Оля Полякова отметила, что до 2014 года украинских артистов в Украине считали второсортными, в то время, как первенство получали исполнители из РФ. За последние шесть лет, говорит она, сфера шоу-бизнеса в Украине сделала огромный скачок, однако это заслуга отдельных личностей, и если сейчас государство не поможет, то сейчас, в связи с локдауном, ростки этого рынка будут уничтожены.

"Государство никак не хочет замечать музыкальную сферу, это все может "схлопнуться", потому что выживут единицы. Всех остальных смоет. У нас сейчас очень важная задача - пока этот локдаун, сохранить коллективы, чтобы когда это немножечко раскроется, мы дальше могли продолжать работать", – сказала Оля Полякова.

Как сообщали ранее, 3 октября украинская певица Оля Полякова дала концерт в Новобаварском районе Харькова, в результате следователи открыли производство по факту нарушения карантина.

Впоследствии Оля Полякова устроила перепалку с министром здравоохранения Максимом Степановым из-за его реакции на концерт с участием артистки в Харькове.

Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине будет сохраняться до апреля.

Как сообщали, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.