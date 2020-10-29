После каникул школы Запорожья перейдут на дистанционное обучение, - мэр

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Учреждения дошкольного образования продолжат работать в обычном режиме

После окончания каникул ученики 5-11-х классов Запорожья перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк в Facebook.

"Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, с исключением детей, которые учатся в 1-4-х классах - у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина", - написал Буряк.

В то же время по словам мэра, учреждения дошкольного образования продолжат работать в обычном режиме.

"Обращаюсь ко всем! Коронавирус - это не выдумка, он реально убивает! Только в Запорожье он унес жизни уже 50 человек! Спасти себя, своих близких и окружающих можно только если соблюдать карантинные требования: избегать скоплений людей, носить защитную маску, тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком", - добавил Буряк.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с распространения коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года.