После этих местных выборов мы получили феодально-раздробленную Украину, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В каждом районе, области и городе будет отдельная коалиция

После нынешних местных выборов мы де-факто будем иметь феодально-раздробленную Украину.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский отметил, что во втором туре выборов мэров на местах приняли участие лишь 29% избирателей. По его словам, это означает, что по поводу избранных мэров встает вопрос легитимности – их избрало меньшинство украинцев, которое живет на тех или иных территориях.

Кроме этого профессор отметил, что местные выборы в Украине показали полный провал партии "Слуга народа".

"Ни в одном областном центре они не имеют мэра. Это ответ украинцев на провалы работы Зеленского и его команды. Так что наш избиратель очень умный", - подчеркнул он.

Новости по теме: Стали известны победители на выборах городского главы в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Еще один вывод, который можно сделать по результатам местных выборов, продолжил гость ток-шоу, – Украина стала еще более раздроблена.

"После этих выборов мы де-факто будем иметь феодально-раздробленную Украину. В каждом районе, области, городе будет отдельная коалиция. Например, я допускаю, что будет коалиция "Европейской солидарности" с партией мэра Львова и "Слуги народа". Или, например, в Одессе будет коалиция "Европейской солидарности" с Трухановым и "Слугой народа". Такое может быть. То есть эта раздробленность - это, фактически, большой вред в том плане, что Украина не сшивается, а раздробливается. Поэтому и относительно соборности здесь есть вопросы", - подытожил профессор Журавский.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов мэра состоялся в одиннадцати крупных городах Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что на втором туре выборов мэров в одиннадцати городах работало 1 648 избирательных участков, и все они открылись вовремя. Только в Полтаве один участок открылся с небольшим опозданием.

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 22 ноября общий показатель явки по Украине составил 29,53 %.