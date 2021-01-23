Порывы ветра и метели: Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 24-25 января

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На дорогах местами ожидается гололедица и снежные заносы

В Украине в воскресенье и понедельник, 24-25 января, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в следующие 2 дня на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, а в западных областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег. При этом 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях предполагается значительный снег и метели. Также украинцев предупреждают о местами гололед и снежные заносы первого уровня опасности.

Кроме того, на западе Украины возможно образование снежного покрова высотой 5-10 см, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – 10-20 сантиметров.

По словам спасателей, такие погодные условия могут привести к нарушению подачи электроэнергии на Правобережье, а в западных регионах – и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, недавно народные синоптики рассказали, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание. О том, какая температура за окном ожидается в следующем месяце, читайте здесь.