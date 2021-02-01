Порывы ветра и гололедица: В Украине завтра ухудшится погода

Украинцев предупредили о гололедице на дорогах Фото из открытых источников

В некоторых населенных пунктах возможны проблемы с электроснабжением

Во вторник, 2 февраля, преимущественно по всей территории Украины ожидается осложнения погодных условий в частности, гололедица и порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на дорогах Украины, кроме юго-восточных регионов, синоптики прогнозируют гололедицу. Ночью в восточных Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях возможны порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен и уровень опасности, желтый.

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.

В Киеве и области в этот день на дорогах будет наблюдаться гололедица, что может привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 1-2 февраля на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в Украине 2 февраля Укргідрометцентр

Напомним, накануне синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах и гололедице, в связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.