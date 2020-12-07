Порывы ветра до 30 м/с: В Украине объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 7 декабря, на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Также в западных областях порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В свою очередь, "Укравтодор" сообщает, что в большинстве областей без осадков, в Одесской и Черновицкой областях местами снег. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха в горах от -6 до -1. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

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Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 7 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков, местами порывы ветра до 20 м/с, кое-где ночные заморозки до -11 градусов.