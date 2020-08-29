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Портнов: В день публикации решения КСУ Сытник обязан покинуть кабинет, иначе уголовное дело

Артем Сытник Фото из открытых источников

Портнов обратится в ГБР, если Сытник не оставит пост в НАБУ

Украинский юрист Андрей Портнов прокомментировал постановление Конституционного Суда Украины о неконституционности указа пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко о назначении директором НАБУ Артема Сытника. Об этом юрист сообщил в Telegram

По словам Портнова, после публикации этого решения Сытник должен прекратить исполнять обязанности главы Национального антикоррупционного бюро Украины. 

"С момента опубликования решения КС о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ ни один правоохранительный, судебный или другой орган больше не имеет права рассматривать корреспонденцию за его подписью или обращаться с документами на его имя. Бывший директор НАБУ в день публикации решения КС должен покинуть кабинет, сдать средства специальной связи, служебный автомобиль и прочие атрибуты службы", - отметил Портнов. 

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Также юрист подчеркнул, что согласно закону, в день вынесения вердикта КСУ один из заместителей Сытника должен подписать приказ о вступлении в полномочия исполняющего обязанности директора НАБУ и начислить бывшему руководителю выплаты.

В случае невыполнения, отметил Портнов, его юридическая команда обратится в ГБР с заявлением об уголовном преследовании Артема Сытника за незаконное присвоение властных полномочий.

Скриншот Телеграм-канал Андрея Портнова

Напомним, на этой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. 

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