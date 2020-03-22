Портнов потребует объяснений относительно привлечения "Муниципальной стражи" к патрулированию в Киеве во время карантина

По словам юриста, с таких шагов начинается развал государства

Андрей Портнов из открытых источников

Юрист Андрей Портнов будет обращаться за разъяснениями в правоохранительные органы относительно привлечения к охране порядка в столице на время карантина "Муниципальной стражи", в которую входят ультраправые националисты. Об этом сообщает Страна.UA.

Как отмечается, Портнов выступает против привлечения организации "Муниципальная стража", в которую входят ультраправые националисты, которые причастны к насилию над бездомными и ромами.

"Банда причастна к насилию над бездомными и ромами и связана с ключевыми и националистическими радикалами форсирования. Сегодня ей предоставлены властные полномочия, ее превратили из бродячего быдла в официальный подотдел очистки", - написал юрист.

Кроме этого, Портнов добавил, что в грядущий понедельник он будет требовать от правоохранительных органов оценки официальной "легализации киевской властью бандформирования", ведь "из таких решений начинается развал государства".

Напомним, накануне КГГА приняла решение, что "Муниципальная стража" будет следить за порядком в столице во время карантина в связи с пандемией коронавируса.