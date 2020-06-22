Порошенко благодарил Байдена за помощь ЦРУ в борьбе с Онищенко

Петр Порошенко и Джо Байден AP

Экс-президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года благодарил вице-президента США Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

Запись соответствующего разговора на пресс-конференции 22 июня обнародовал нардеп Андрей Деркач, пишет "Страна".

Так, в декабре 2016 года Порошенко в ходе разговора с Байденом сильно беспокоился по поводу общения Онищенко с ФБР. Он заявил Байдену, что хотел бы знать, о чем идет речь. Байден уверил, что он уже поговорил с ФБР и они с Онищенко работать не будут.

А в ходе другого разговора Порошенко уже благодарит Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

Напомним, после публикации в мае первой части пленок Порошенко-Байдана появилась версия, что запись их разговора мог слить Онищенко.