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Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - УЦОКО

Фото с открытых источников

УЦОКО будет настаивать, чтобы порог был ниже чем 21 балл

В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимой оценки, решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты. Об этом "РБК-Украине" сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.

Кроме того, она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.

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Напомним, сегодня, 30 июня, в Украине прошло внешнее независимое оценивания из украинского языка и литературы, на котором зарегистрировались 369 562 лица. 

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