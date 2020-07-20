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Популярный лоукостер открывает новые рейсы из Украины в Италию

Самолет авиакомпании WizzAir. Фото: facebook.com/LvivAirport

Полеты будут осуществляться из всех украинских аэропортов

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии. Об этом сообщает Avianews.

Из Киева авиакомпания будет выполнять шесть рейсов, из Львова и Одессы - по четыре, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.

Отмечается, что шесть рейсов откроют в августе и октябре, остальные же - с марта следующего года.

Так, с августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова - в Милан и Рим. В октябре к ним добавятся авиарейсы из Запорожья и Харькова в Милан.

В следующем году авиакомпания запустит маршруты из Киева в Болонью, Катанию, Милан и Рим, из Харькова - в Венецию, из Львова - в Верону и Катанию, из Одессы - Болонью, Венецию, Милан и Рим.

Новости по теме: Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Евросоюз закрыл свои границы для большинства стран третьего мира, в том числе и для Украины. Каждые две недели в сообществе пересматривают "зеленый список".

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