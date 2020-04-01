Помощь во время карантина: Фонд Оксаны Марченко передал продуктовые наборы людям с инвалидностью

Помощь от Фонда Оксаны Марченко Фото - скриншот

Свыше четырех сотен людей с инвалидностью получили благотворительную помощь от Фонда Оксаны Марченко. Пакеты с необходимыми продуктами передали людям, которые не в состоянии самостоятельно добраться до магазина.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Люди, которые получили помощь, говорят, что этих продуктов питания хватит не на одну неделю. Сегодня карантинные мероприятия, которые сейчас необходимы в борьбе с эпидемией, больно бьют по карманам пенсионеров. Продукты дорожают, а у магазинов собираются очереди, которые пожилым людям выстоять значительно труднее. Благотворительная помощь от фонда Оксаны Марченко – а это более 400 продуктовых наборов для людей с инвалидностью – сейчас как никогда уместна.

Люди, которые получили продуктовые наборы, – члены организации людей с инвалидностью "Єдність". Сегодня они как никто другой нуждаются в помощи.

Оксана Марченко уже много лет патронирует организацию людей с инвалидностью "Єдність". C 2012 года помогала лично, а с созданием Благотворительного фонда этим активно занимается ее организация. Ежегодно к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, закупаются продуктовые наборы. Оксана Марченко также дарит подарки детям 1 июня, в Международный день защиты детей.

Не так давно, фонд Оксаны Марченко вместе с Виктором Медведчуком, главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" передали первую партию медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом во все районные больницы Закарпатья.

Они закупили: 5 аппаратов искусственной вентиляции легких производства Франции, 20 000 медицинских масок с резиновыми петлями, 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса, 38 000 защитных перчаток для осмотра, 600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов, 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами, электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов и 500 литров средств для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования. Все это они приобрели за собственные средства.

А на прошлой неделе уникальный аппарат молекулярной диагностики, который может за считанные часы обнаружить вирус в организме человека, в том числе и коронавирус, Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали в Институт сердца.