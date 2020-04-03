Помощь одиноким и нуждающимся во время карантина: Фонд Оксаны Марченко открыл горячую линию

Фонд Оксаны Марченко запускает горячую линию помощи во время карантина Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

Звонки принимают с 8.30 до 19.00

Благотворительный фонд Оксаны Марченко запустил в городе Киеве и Киевской области горячую линию – 0 800 305 605 для помощи одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью во время карантина.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Тем, кто не может самостоятельно выйти за продуктами в период карантина, их привезут домой. Одинокие люди могут обратиться по телефону горячей линии, также могут позвонить и те, кто знает, что их сосед или знакомый нуждается в помощи.

Звонки по номеру телефона 0 800 305 605 принимают с 8.30 до 19.00.

Также на горячую линию могут позвонить и те, кто хочет стать волонтером фонда. Организации нужны люди, которые помогут в развозке продуктов.

Программа помощи работает в Киеве и Киевской области.

Напомним, свыше четырех сотен людей с инвалидностью получили благотворительную помощь от Фонда Оксаны Марченко. Люди, которые получили продуктовые наборы, – члены организации людей с инвалидностью "Єдність". Оксана Марченко уже много лет патронирует организацию людей с инвалидностью "Єдність". С 2012 года помогала лично, а с созданием Благотворительного фонда этим активно занимается ее организация. Ежегодно к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, закупаются продуктовые наборы. Оксана Марченко также дарит подарки детям 1 июня, в Международный день защиты детей.

Как сообщалось ранее, Фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца МОЗ уникальный аппарат для диагностики перед трансплантацией. С его помощью можно абсолютно точно выявить вирус в организме человека. Аппарат намного быстрее и более точно может диагностировать, в том числе и коронавирус.