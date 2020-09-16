Полярники выбрали украинское имя для тюлененка, который родился возле станции "Академик Вернадский"

Тюлень Уэдделла с мамой близ арктической станции " Академик Вернадский" Фото: Национальный антарктический научный центр

Полярников наиболее удивили предложения назвать животное Петей или Шашлыком

Команда 25-й Украинской арктической экспедиции выбрала имя для первого рожденного в этом году тюлененка вида Уэдделла возле станции "Академик Венрадский", животное назвали Галинкой. Об этом сообщает в Facebook Национальный арктический научный центр.

Согласно сообщению, имя для маленького животного выбрали с помощью пользователей в комментариях. Всего поступило более 200 предложений, из которых полярники выбрали довольно традиционное имя - Галинка.

"После страстных дебатов полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции выбрали для девочки имя Галинка. Они объяснили свой выбор так: потому что она не балованная и потому что она родилась на о. Галиндез", - рассказали в центре.

Напомним, 14 сентября на острове Галиндез в Антарктике, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", родилось первое тюленя вида Уэдделла.