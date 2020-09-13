"Получают меньше, чем охранники в АТБ". Горняки шахт Коломойского и Ахметова 11 день продолжают забастовку

В Кривом Роге шахтеры протестуют из-за низких зарплат Фото из открытых источников

Шахтеры требуют, чтобы минимальный уровень зарплат стартовал с тысячи долларов, однако работодатели запросы шахтеров сочли завышенными

В Кривом Роге уже 11 дней продолжаются забастовки шахтеров. Под землей на данный момент находится более 300 горняков, их жены также готовы присоединиться к акции - перекрыть движение на трассе. В частности, митингуют рабочие шахт "Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская", "Гвардейская", которые входят в состав Криворожского железорудного комбината. Об этом сообщает "Страна".

Как отмечается, комбинат находится в управлении у компании "Метинвест" Рината Ахметова и группы "Приват" Игоря Коломойского. Однако, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, менеджмент предприятия на сегодняшний день подконтролен Коломойскому.

В частности, шахтеры устроили забастовку с целью выполнения нескольких их требований: повышение зарплат, улучшение условий работы, возврат льготного стажа по спискам 1 и 2, исключение нарушения при аттестации.

"Зарплаты по отдельным категориям рабочих не пересматривали с 2013 года. Есть рабочие (вспомогательных профессий, к примеру, подземные стволовые), которым начисляют всего по 7-8 тысяч, а на руки они получают меньше 6 тысяч. У представителей так называемых основных профессий (горные мастера, транспортники и др.) зарплаты выше — до 10-15 тысяч, но на руки получается все равно даже меньше, чем охранники АТБ. У некоторых шахтеров зарплаты до 30 тысяч гривен, но таких единицы. Шахтеры требуют, чтобы минимальный уровень зарплат стартовал с тысячи долларов (то есть, 28 тысяч гривен в месяц — ред.), и уже от него насчитывали надбавки и коэффициенты", — рассказал Волынец.

По его словам, работодатели запросы шахтеров сочли завышенными. В частности, они предлагают для основных специальностей повысить зарплаты на 10%, для остальных - на 25%. Однако, шахтеры на это не согласны.

Волынец отметил, что профсоюз предлагает по-новому расписать зарплатную сетку для всех специальностей.

Тогда как администрация предприятия недавно заявила о подписании меморандума с рабочими и уже опубликовала приказ о повышении тарифных ставок на 25% для ряда специальностей. В то же время митингующие заверили, что меморандум руководство подписало "само с собой", а повышение зарплат считают недостаточным.

Позже, в ситуацию уже вмешались власти, а на шахтах побывали представители Минэнергетики и Минэкономики.

"С митингующими встретился также нардеп из Кривого Рога Юрий Коровченко (Юзик). И, по словам Волынца, это еще больше повысило накал. Так как, вместо того, чтобы помочь шахтерам решить проблему, их пытаются рассорить. И запустить "по большому кругу" — по новому составлять коллективные договоры. А на время "мировой" будут действовать прежние заплаты и условия", - отметили в Стране.

Также профсоюз горняков предоставил "Стране" видео, на котором видно как Юзик встречается с митингующими шахтерами. Отмечается, что политик стоит в стороне, а его помощник убеждает людей заново пересмотреть коллективные договоры, отвязаться в них от прожиточного минимума, и привязаться к минимальным зарплатам. Однако, для начала он предложил поменять руководство профсоюзов.

"Это как в многоэтажках, где есть ОСМД. Если вас что-то не устраивает, вы собираете собрание и поднимаете ворсов смены руководства", — отмптил помощник Юзика.

В свою очередь, в независимом профсоюзе горняков отметили, что нардеп "фактически провоцирует профсоюз, который является организатором митинга, на смену руководства".

"Это нарушение закона о профсоюзах, Конституции Украины, конвенции 87 Международной организации труда. Если они (люди Юзика и Коломойского - ред.) каким-то образом получат власть в местных профсоюзных организациях, возможны даже международные санкции, в том числе против Коломойского", — объяснил Волынец.

Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим в Украине производителем агломерационной руды, которая используется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Словакию и Чехию. В прошлом году продажи составили 254 млн долларов, что больше чем на 70 млн превышает показатели 2018 года.

EBITDA (прибыль до вычета налогов) за год выросла вдвое - с 44 до 88 млн долларов. И сейчас, несмотря на коронакризис, цены на железную руду держатся на высоком уровне.

Однако, есть и другая версия происходящего.

"Двум олигархам - Коломойскому и Ахметову - на предприятии тесно. Сейчас пошла игра на выжимание. Но весь менеджмент там - люди Коломойского, и по факту его позиции сильнее. А протесты шахтеров, в том числе, с привлечением общественного внимания и вмешательством властей могут, как минимум, привести к кадровым перестановкам (уже известно, что на шахтах в ближайшее время грядут поверки Гоструда - ред.), а в перспективе и ослабить влияние Коломойского на комбинат, чем наверняка воспользуется Ахметов. Тем более, что он имеет влияние на профсоюзы горняков", - рассказал "Стране" источник, знакомый с ситуацией вокруг предприятия.

Впрочем, рабочие такую версию отвергают.

"Реально просто достало, что нам не пересматривают зарплату годами и ужасные условия труда. Платят фактически по курсу 2013 года. Нам если честно все равно кто собственник. Нас интересуют только, чтоб мы получали деньги, которые не стыдно домой приносить. А то жены уже посылают собирать клубнику в Польшу - мол, там больше платят", - сказал "Стране" один из горняков.

"Конфликт назревал уже давно. Каждый год были волнения по поводу отсутствия достойной зарплаты, отсутствия нормального оборудования, нормальных условий работы. Это тянется из года в год. Администрация нас не слышит. Нас всегда обманывали, нам обещали и ничего не выполняли. Всё ставало хуже, хуже и хуже. Поменяли систему оплаты труда так, что всё повесили на работяг. Они с себя сняли всю ответственность. Если ты приходишь на работу и чего-то нет, то их это не интересует. Мы сами покупаем инструменты себе, шланги. Всё покупаем сами. У нас шведы приезжали в шахту, внедряли новую технику, так они фотографировались с нашим инструментом. Говорит "у меня дед на таком бурил. Можно сфотографироваться? Когда они слышат, что у нас люди по 10 лет в шахте работают, они говорят вы, наверное, миллионер? А ему отвечают "да нет, взял кредит, надо поработать ещё на пенсии. У нас по ТВ всякий бред показывают. Реальные проблемы у нас не показывают. Это что, не проблема, что 300 человек под землёй сидят? Это ЧП на уровне страны. Ни один канал не показывает. Уже должны не Беларусь показывать, а Кривой Рог, что тут такое ЧП. И никто не хочет разговаривать с рабочими. Вакуум полный", - рассказали "Стране" рабочие.

Напомним, недавно еще 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков "Октябрьской", которые требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.