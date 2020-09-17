Полторы тысячи зрителей посмотрели документальный фильм "Где ты, Адам?"

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В Киеве полторы тысячи зрителей посмотрели документальный фильм "Где ты, Адам?". Показ длился две недели в столичном кинотеатре. Об этом говорится в сюжете "112 Украина".

События фильма разворачиваются в монастыре Дохиар на Афоне. С Х века полуостров – в исключительном пользовании христианских монахов восточного обряда. Об их жизни и рассказывает картина.

В 2019-м фильм завоевал Гран-при Международного фестиваля православного кино "Покров" в Киеве. Теперь ленту планируют показать во всех крупных городах Украины.

"Целый ряд городов: и Чернигов, и Луцк, и Житомир, Николаев, Херсон, Хмельницкий… В общем, много городов, которые не видели фильм. Они все пишут, все желают. Поэтому фильм только-только… Маховик начинает свои обороты, я бы так сказал. Это то кино, которое никуда не исчезнет, и интерес будет достаточно большим", - рассказал продюсер фильма Александр Плиска.

Украинская артистка Злата Огневич отметила, что ей очень понравился главный месседж фильма.

"Я уже второй раз пересматриваю это кино. И мне нравится главный месседж, о котором, в принципе, и рассказывается: если человек нуждается в изменениях, любых, то он должен захотеть этого сам", - отметила она.

Другие зрители также выразили свой восторг.



"Я еще вот осмысливаю всё, потому что очень глубокий фильм. У меня ощущение такой глубины, ощущение просто тишины внутри, ощущение, что все происходит так, как нужно, и на этой земле есть место абсолютно всему", - рассказала Екатерина Гладкая.