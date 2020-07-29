"Полтавского террориста" ищут 6-й день подряд: Геращенко не исключает, что его нет в живых

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

По словам Геращенко, если Скрипник ещё живой, следствие его обязательно найдёт

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что Роман Скрипник, который захватил заложника в Полтаве, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, уже умер. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK.

"Террориста в Полтаве не отпускали. Он ехал в машине, в которой за рулем был заложник – полковник полиции. У террориста в руках была граната со снятой чекой, то есть он мог ее взорвать в любой момент. Естественно, для нас номер один был вопрос, чтобы все остались живы. Дальше этот террорист приехал к лесистой местности, которая также кругом обсажена полями кукурузы, и в определенный момент покинул автомобиль. Полиция ехала за ним на некотором расстоянии, но ему удалось уйти благодаря тому, что он знал местность.

Сейчас эта местность оцеплена уже 6 день. Пока его не удалось найти. Одна из версии полиции, что он там мог погибнуть или покончить жизнь самоубийством. Мы думаем, что если он остался в живых, мы его в любом случае найдем, обезвредим, и он длительное время проведет в местах лишения свободы за то, что он совершил", - сказал Геращенко.

Напомним, ранее в Полтаве правоохранители начали проводить спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал взорвать ее, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.

После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Позже стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места происшествия. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четыре раза судим.

Впоследствии, злоумышленник Роман Скрипник отпустил полицейского, которого перед этим взял в заложники и скрылся в лесу в Решетиловском районе.