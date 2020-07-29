"Полтавского террориста" ищут 6-й день подряд: Геращенко не исключает, что его нет в живых
По словам Геращенко, если Скрипник ещё живой, следствие его обязательно найдёт
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что Роман Скрипник, который захватил заложника в Полтаве, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, уже умер. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK.
"Террориста в Полтаве не отпускали. Он ехал в машине, в которой за рулем был заложник – полковник полиции. У террориста в руках была граната со снятой чекой, то есть он мог ее взорвать в любой момент. Естественно, для нас номер один был вопрос, чтобы все остались живы. Дальше этот террорист приехал к лесистой местности, которая также кругом обсажена полями кукурузы, и в определенный момент покинул автомобиль. Полиция ехала за ним на некотором расстоянии, но ему удалось уйти благодаря тому, что он знал местность.
Сейчас эта местность оцеплена уже 6 день. Пока его не удалось найти. Одна из версии полиции, что он там мог погибнуть или покончить жизнь самоубийством. Мы думаем, что если он остался в живых, мы его в любом случае найдем, обезвредим, и он длительное время проведет в местах лишения свободы за то, что он совершил", - сказал Геращенко.
Напомним, ранее в Полтаве правоохранители начали проводить спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.
Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал взорвать ее, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.
После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.
Позже стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места происшествия. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четыре раза судим.
Впоследствии, злоумышленник Роман Скрипник отпустил полицейского, которого перед этим взял в заложники и скрылся в лесу в Решетиловском районе.