Полтава отказалась уйти на досрочные школьные каникулы
Вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников
Полтава отказалась отправлять школьников на досрочные каникулы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Полтавского городского совета Виталий Улыбин, передает УНН.
По словам руководителя пресс-службы, вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников.
"По словам (врио мэра Александра Шамота - ред.) город успевает подготовить школы к выборам и при старте каникул с 22 октября, поэтому переносить каникулы нет смысла. Дистанционно или стационарно будут учиться учебные заведения Полтавы - решат родители. Провести соответствующее анкетирование во время заседания исполкома города дал поручение врио мэра города Александр Шамота", - сообщил Улыбин.
В горсовете отметили, что соответствующее решение было принято ввиду невозможности обеспечить дистанционное образование, а также трудностями, с которыми могут столкнуться родители, что воспитывают ребенка сами и не могут с кем-то его оставить.
Напомним, ранее городские власти Черновцов решили не отправлять школьников на досрочные каникулы, по крайней мере до конца недели они продолжат обучение. Сейчас ситуация с коронавирусом в школах контролируемая, в городе не наблюдается рост больных.