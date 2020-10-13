Полтава отказалась уйти на досрочные школьные каникулы

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Вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников

Полтава отказалась отправлять школьников на досрочные каникулы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Полтавского городского совета Виталий Улыбин, передает УНН.

По словам руководителя пресс-службы, вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников.

"По словам (врио мэра Александра Шамота - ред.) город успевает подготовить школы к выборам и при старте каникул с 22 октября, поэтому переносить каникулы нет смысла. Дистанционно или стационарно будут учиться учебные заведения Полтавы - решат родители. Провести соответствующее анкетирование во время заседания исполкома города дал поручение врио мэра города Александр Шамота", - сообщил Улыбин.

В горсовете отметили, что соответствующее решение было принято ввиду невозможности обеспечить дистанционное образование, а также трудностями, с которыми могут столкнуться родители, что воспитывают ребенка сами и не могут с кем-то его оставить.

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Напомним, ранее городские власти Черновцов решили не отправлять школьников на досрочные каникулы, по крайней мере до конца недели они продолжат обучение. Сейчас ситуация с коронавирусом в школах контролируемая, в городе не наблюдается рост больных.