live
Новости » Общество Читати новину українською

Полтава отказалась уйти на досрочные школьные каникулы

Фото из открытых источников

Вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников

Полтава отказалась отправлять школьников на досрочные каникулы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Полтавского городского совета Виталий Улыбин, передает УНН.

По словам руководителя пресс-службы, вопрос о переходе на дистанционное обучение будут решать родители школьников.

"По словам (врио мэра Александра Шамота - ред.) город успевает подготовить школы к выборам и при старте каникул с 22 октября, поэтому переносить каникулы нет смысла. Дистанционно или стационарно будут учиться учебные заведения Полтавы - решат родители. Провести соответствующее анкетирование во время заседания исполкома города дал поручение врио мэра города Александр Шамота", - сообщил Улыбин.

В горсовете отметили, что соответствующее решение было принято ввиду невозможности обеспечить дистанционное образование, а также трудностями, с которыми могут столкнуться родители, что воспитывают ребенка сами и не могут с кем-то его оставить.

Новости по теме: Харьков пока не будет отправлять школьников на досрочные каникулы

Напомним, ранее городские власти Черновцов решили не отправлять школьников на досрочные каникулы, по крайней мере до конца недели они продолжат обучение. Сейчас ситуация с коронавирусом в школах контролируемая, в городе не наблюдается рост больных.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые показали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра Китай запустил на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать о катаклизмах. Видео NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon на МКС Tesla Roadster впервые сблизилась с Марсом. Видео
Loading...

программы канала ZIK

Президентский опрос. Продление карантина. Предвыборные зашквары | Детали дня | 13.19.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу