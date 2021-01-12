Польша выдала украинцам более 500 тысяч виз в прошлом году

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Это на 43,1% меньше, чем в 2019 году

В 2020 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 512 339 виз. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Польши.

Как отмечается, по сравнению с 2019 годом количество выданных Польшей виз гражданам Украины в прошлом году уменьшилось на 43,1% (899 605 виз в 2019 году). Это было вызвано пандемией коронавируса, в результате чего в течение почти двух с половиной месяцев – с середины марта до конца мая – польские консульства в Украине не работали.

В то же время после возобновления работы консульств при выдаче рабочих виз приоритет изначально предоставлялся лицам, которые подавали анкеты на получение документов для дальнейшей работы в Польше в аграрном секторе.

Вместе с тем в 2020 году польские консульства отказали 15 765 гражданам Украины в получении виз, что составляет 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

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