Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

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Соответствующий режим вводится с завтрашнего дня на всех пунктах пропуска

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе со всеми соседними государствами, в частности с Украиной. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

"завтра всяческие медицинские и санитарные процедуры будет введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - сказал он.

По его словам, сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном – на границе с Чехией, поскольку через эти пункты рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

Как отмечает министр, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

В то же время, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника вводится санитарный контроль в пунктах: "Колбасково", "Свецко", "Ольшина", "Єндриховіце" и "Гожичкі".

По его словам, всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовала лицо, будет обособлено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешняя границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекают около 140 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Италии во время тюремных бунтов, которые возникли в знак протеста против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, погибло 6 человек.