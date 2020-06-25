Польша передала Украине 145 тонн гумпомощи

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В Украину поступили защитные костюмы, маски, щитки, перчатки и т.д.

В Украину прибыли 145 тонн гуманитарной помощи из Польши для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

"Сегодня таможней осуществлено таможенное оформление гуманитарного груза, который поступил в рамках международной помощи от Республики Польша в Украину. Таможенное оформление длилось около получаса, всего прибыло 12 автомобилей со 145 тоннами груза", - сообщил и.о. начальника Киевской таможни Антон Борисенко.

В составе груза поступили защитные костюмы, маски, щитки, перчатки, антисептические средства и тому подобное.

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Напомним, ранее Украина получила от Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения около миллиона единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом.