Польша освободила от обязательного карантина украинцев, которые прибывают самолетом

Также польско-украинскую границу можно пересечь в четырех пунктах пропуска

В польской Пограничной службе заявили, что лица, прибывающие из Украины самолетом, освобождены от обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно сообщению, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих отрезках нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.

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Кроме этого, на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. В частности, с Украиной границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах: в Дорогуск (с украинской стороны – Ягодин), Корчевой (с украинской стороны – Краковец), Гребенном (с украинской стороны – Рава-Русская) и Медыке (с украинской стороны – Шегини).

Также в своем сообщении 1 июля Пограничная служба Польши напомнила, какие категории лиц, кроме граждан Польши, могут пересечь польскую границу. К этому перечню добавили новую группу – пассажиров воздушных судов, которые осуществляют международный рейс из аэропорта, расположенного на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины.

Напомним, накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал список стран, которые уже открыли свои границы для граждан Украины.