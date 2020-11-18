Полный "локдаун" и увеличение смертности от COVID-19: Консультант комитета Рады рассказал, какой "коронавирусный сценарий" может ждать Украину

Телеканал ZIK

Полный "локдаун" будет иметь непоправимые последствия для украинской экономики

Если в Украине количество больных COVID-19 будет увеличиваться в таком темпе как сегодня, в стране введут полный "локдаун". Также будет возрастать и количество смертей от коронавируса.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Федоренко.

Со слов эксперта, сейчас нецелесообразно говорить об эффективности "карантина выходного дня", ведь он был введен лишь несколько дней назад. Однако, если темпы заболеваемости коронавирусом в Украине будут продолжаться, как и сейчас, то, убежден гость ток-шоу, Украине "локдаун" на выходных не поможет.

"В таком случае обязательно будет полный "локдаун". И он будет иметь очень негативные последствия для экономики. И если медицинская система не будет справляться, если количество больных будет достигать 20 тысяч в день, а мы уже сейчас выбираем, кому давать кислород, а кому нет, то статистика смертности будет гораздо больше", – сказал Юрий Федоренко.

Вместе с тем он отметил, что нехватка в украинских больницах койко-мест и кислородных аппаратов – это совместная ответственность местной и центральной власти, ведь после первого этапа медреформы большинство больниц перешли в коммунальную собственность и в документах отмечали, что полностью готовы к оказанию помощи "ковидным больным".

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Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 570 153 случая коронавирусной болезни, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 496 человек.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки заболели 535 детей и 529 медработников, также 1668 человек госпитализировали, зарегистрировано 256 летальных случаев.

Кроме этого, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.